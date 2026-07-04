Oglasio se Hajduk: Livaja je odbio trenirati s momčadi, sutra pada konačna odluka

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Slučaj Marka Livaje dobio je novi, dramatični nastavak. Iako se kapetan i najveća zvijezda Hajduka danas trebao vratiti treninzima s prvom momčadi nakon što je izbačen s priprema na Bledu, to se na Poljudu nije dogodilo. Umjesto na travnjaku, Livaja je završio u teretani jer je odbio ispuniti uvjete kluba.

Nakon što se jutros proširila vijest da kapetana nema na momčadskom treningu, iz Hajduka je stiglo službeno očitovanje koje prenosi Index:

“Marko Livaja danas se sastao sa sportskim direktorom, ali nije trenirao s momčadi, budući da je odbio ispričati se stručnom stožeru, a nije pristao ni odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zato je današnji trening odradio individualno u teretani. Za sutra je zakazan sastanak između Marka Livaje, trenera Garcije i Roberta Grafa, sa svrhom pronalaska najboljeg i konačnog rješenja, kako za Klub tako i za igrača.”

Ovaj potez produbljuje krizu koja je započela u Sloveniji, kada je Livaja s još sedam igrača prekršio disciplinski pravilnik i zakasnio u sobu nakon zajedničkog gledanja utakmice reprezentacije. Dok su ostali prihvatili kaznu, Livaja je prekinuo trkački trening, verbalno se sukobio sa sportskim direktorom Robertom Grafom i trenerom Gonzalom Garcijom te samovoljno napustio pripreme. Ranije je već zaradio opomenu zbog nepojavljivanja na fotografiranju za novi dres te odbijanja potpisa novog klupskog pravilnika.

Iako je predsjednik Ivan Bilić u protekla tri dana održao čak dva sastanka s Livajom i njegovim menadžerom pokušavajući smiriti tenzije, rješenje očito nije pronađeno. Situacija je dodatno napeta jer je Hajduk prijavio Livaju na UEFA-in popis za utakmicu prvog pretkola Europa lige protiv Žiline, koja se igra već ovog četvrtka na Poljudu.