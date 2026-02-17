Oglasila se nova predsjednica Osijeka: ‘Dolazim s dubokim poštovanjem’

Dogodile su se promjene u upravljanju Osijekom.
Ferenc Sakalj, podnio je sporazumnu ostavku sa funkcije vodstva Osijeka, a kao dio organizacijske transformacije, dogodit će se daljnje promjene u upravi: Vladimir Čohar, direktor i član upravnog odbora, također sporazumno napušta Klub.
Mjesto predsjednika Ferenca Sakalja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka.
“Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s dubokim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba.
U sljedećim tjednima fokusiramo se na stabilnost, transparentnost i ponovno povezivanje zajednice koja je uvijek nosila NK Osijek. Zahvalna sam na povjerenju i spremna za rad”, napisala je Végh povodom svog imenovanja na društvenu mrežu LinkedIn.
