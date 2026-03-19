Oduševio je u Hajduku prije ozljede, a sada postoji dobra mogućnost da ostane u Splitu i iduće sezone

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Sve su glasnije priče kako bi Hajduk ovog ljeta mogao zadržati odličnog španjolskog krilnog igrača Ikera Almenu.

Na Poljud je stigao na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha, a prilikom dolaska nije bila dogovorena otkupna klauzula. Ipak, prema informacijama Germanijaka, postoji mogućnost da Almena ostane u Splitu. Navodno je postignut usmeni dogovor prema kojem bi Hajduk bio njegova prva opcija u slučaju da tijekom ljeta raskine ugovor s Al Qadsiahom, s kojim je vezan do 2028. godine.

Za to bi olakotna okolnost mogao biti rat na Bliskom istoku zbog čega bi Saudijska Arabija i slične zemlje ipak mogle biti manje primamljive nogometne destinacije.

Almena, koji je ranije igrao za španjolsku Gironu, za Hajduk je upisao 16 nastupa te pritom postigao dva pogotka i dodao dvije asistencije. Ove sezone istaknuo se kao jedan od ključnih igrača momčadi, a njegov izostanak zbog ozljede poklopio se s padom forme Hajduka u borbi za naslov.