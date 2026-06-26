Oduševio je u Drugoj NL, ali Hajduk ne računa na njega, evo gdje će nastaviti karijeru

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Foto: HNK Hajduk Split

Hajduk i Lovre Lončar uskoro bi mogli zaključiti njegov odlazak iz kluba, a karijeru bi 20-godišnji veznjak trebao nastaviti u Slaven Belupu.

Kako navodi Dalmatinski portal, mladi nogometaš nije u planovima stručnog stožera Hajduka, zbog čega nije ni otputovao na pripreme u Sloveniju.

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S obzirom na to da mu ugovor sa splitskim klubom traje još godinu dana, transfer se nameće kao najizglednije rješenje. Lončar je prošle sezone bio na posudbi u Uskoku iz Klisa, gdje je u 24 nastupa u Drugoj nogometnoj ligi postigao deset pogodaka i dobrim igrama privukao interes koprivničkog prvoligaša.

Dolaskom u Slaven Belupo dobio bi priliku za dokazivanje u najvišem rangu hrvatskog nogometa, dok bi Hajduk od njegova transfera trebao zaraditi određenu odštetu.

Lončar je član Hajdukove škole nogometa od 2018. godine te je prošao sve uzrasne selekcije, od mlađih pionira do juniora. Unatoč tome, nije uspio upisati službeni nastup za prvu momčad splitskog kluba.