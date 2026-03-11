Održan je ždrijeb: Poznati su polufinalni parovi Kupa

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Održan je ždrijeb i saznali smo polufinalne parove Hrvatskog nogometnog kupa.

Branitelj naslova Rijeka igra protiv Slavena, a Dinamo igra protiv Gorice. Domaćini polufinalnih utakmica su Rijeka i Gorica.

Polufinalni dvoboji na rasporedu su 7. i 8. travnja, a finale se ove sezone igra na jednu utakmicu.

Finale se igra na Opus Areni 13. svibnja.

U četvrtfinalu Dinamo je na Maksimiru pobijedio Kurilovec 2:0. Plave su do pobjede golovima vodili Mounsef Bakrar i 17-godišnji debitant Patrik Horvat.

Rijeka se plasirala u polufinale Kupa nakon što su u nevjerojatnoj utakmici na Rujevici pobijedili Hajduk 3:2. Hajduk je dvaput vodio golovima Rokasa Pukštasa (25′) i Roka Brajkovića (90+5′), no Rijeka se uspjela vratiti. Tiago Dantas je u 58. minuti iz penala zabio za 1:1, dok je Toni Fruk u 19. minuti sudačke nadoknade zabio za 2:2. Konačni rezultat postavio je Gabriel Rukavina u 20. minuti nadoknade.

Gorica je u četvrtfinalu na gostovanju pobijedila Varaždin 3:1. Za Goricu su zabili Theo Epailly, Žan Trontelj i Jurica Pršir, a za Varaždin je zabio Luka Mamić.

Slaven Belupo je zadnji izborio polufinale, ovog utorka protiv Lokomotive, a slavio je boljim izvođenjem jedanaesteraca. Za vodstvo Lokomotive zabio je Dimitrije Kamenović u 32. minuti, dok je Alen Grgić u 51. minuti poravnao rezultat i išlo se u produžetke, a kasnije i na jednaesterce. Prvi promašaj dogodio se u drugoj seriji, kada Domagoj Antolić za Lokomotivu nije uspio pogoditi okvir gola, ali je odmah potom Luka Savatović obranio udarac Ivana Ćubelića. Tragičar Lokomotive postao je Luka Dajčer, koji je u četvrtoj seriji isto promašio cijeli gol.