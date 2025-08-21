Delegiranje četvrtog kola HNL-a: Derbi Osijeka i Hajduka pripao mladom sucu

Podijeli :

Foto: Branko Obradović / Karlovački.hr

HNS je objavio delegiranje sudaca za četvrto kolo HNL-a, koje će se igrati od petka do nedjelje.

U petak u 20 sati u Vinkovcima Vukovar 1991 dočekuje Goricu, a glavni sudac bit će Oliver Romić. Subotnji program otvaraju Slaven Belupo i Lokomotiva u Koprivnici u 18:45, a utakmicu će voditi Dario Bel.

U večernjem terminu, u 21 sat na Maksimiru, Dinamo igra protiv Istre 1961, a pravdu će dijeliti Duje Strukan uz pomoćnike Vice Vidovića i Duju Sarića.

U nedjelju se igraju dva najzanimljivija susreta. Rijeka i Varaždin sastaju se na Rujevici u 21 sat, a glavni sudac je Ante Terzić, dok će mu pomagati Bojan Zobenica i Marko Maloča.

Prije toga, u 18:30 u Opus Areni, derbi kola igraju Osijek i Hajduk. Taj susret vodit će Patrik Pavlešić, pomoćnici su Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac Ante Čulina, dok će VAR sobu predvoditi Ante Čuljak uz asistenciju Krune Sarića.