Određeni suci 29. kola, na terene se vraća Patrik Kolarić

HNK Vukovar 1991/Marko Džavić

Sve smo bliže 29. kolu SHNL-a, a sada je poznato i tko će suditi te utakmice.

Kolo će početi u subotu u 16 sati utakmicom Lokomotive i Istre na Maksimiru. Glavni sudac bit će Ante Terzić iz Podstrane, dok će za VAR biti zaduženi Dario Bel i Ivan Matić.

U nedjelju su na rasporedu tri susreta. Prva dva kreću u 16 sati. Varaždin će na svom terenu igrati protiv Slaven Belupa, a utakmicu će voditi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, uz VAR podršku Ante Čuljka i Frana Jovića.

Istovremeno će na Rujevici snage odmjeriti Rijeka i Osijek. Glavni sudac tog dvoboja bit će Mateo Erceg iz Benkovca, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković i Luka Pušić.

Od 18:30 na Poljudu Hajduk dočekuje Goricu, a taj susret sudit će Ivan Vukančić iz Benkovca. Za VAR su određeni Ivan Bebek i Luka Pajić.

Kolo će biti zaključeno u ponedjeljak od 18 sati u Gradskom vrtu, gdje će igrati Vukovar i Dinamo. Glavni sudac bit će Patrik Kolarić, koji se prošlog kola vratio suđenju nakon stanke, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Tihomir Pejin.