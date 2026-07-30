Određeni su suci za prvo kolo HNL-a

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Branislav Racko via Guliver Image

Sve je spremno za početak nove sezone SuperSport HNL-a. Hrvatski nogometni savez objavio je službenu sudačku postavu za svih pet utakmica prvog kola prvenstva, koje se otvara u petak, 31. srpnja, dvobojem na Maksimiru.

Nova prvenstvena utrka započinje utakmicom u kojoj aktualni prvak Dinamo od 20 sati dočekuje Slaven Belupo. Pravdu na tom susretu dijelit će glavni sudac Antonio Melnjak, uz pomoćnike Ivana Mihalja i Krunu Šarića, dok je uloga četvrtog suca pripala Antoniju Škobiću.

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Subotnji program donosi dva okršaja. Prvi na teren izlaze nogometaši Istre 1961 i Lokomotive, koji se u Puli sastaju od 18:30 sati. Glavni sudac dvoboja na Aldo Drosini bit će Patrik Pavlešić, sa pomoćnicima Bojanom Zobenicom i Filipom Krznarićem, dok će četvrta sutkinja biti Ivana Martinčić.

Od 21 sat u Velikoj Gorici snage će odmjeriti Gorica i Osijek. Na tom susretu glavnu riječ vodit će Ivan Vukančić, pomagat će mu Dario Kolarević i Ante Marić, a četvrti sudac bit će Mateo Erceg.

Prvo kolo zaključuje se u nedjelju, 2. kolovoza. Hajduk od 18:30 sati gostuje u Varaždinu pod vodstvom glavnog suca Patrika Kolarića, kojemu će asistirati Ivan Janić i Dino Knez, dok je za četvrtog suca delegiran Filip Dragašević.

Posljednji susret uvodnog vikenda igra se na Rujevici od 21 sat, gdje Rijeka ugošćuje povratnika u elitni rang, momčad Rudeša. Sudačku trojku predvodit će Ante Terzić uz pomoćnike Kristijana Novosela i Luku Kurtovića, dok će ulogu četvrtog suca obnašati Duje Strukan.