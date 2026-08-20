Određeni su suci za 4. kolo HNL-a: Evo tko sudi na Maksimiru, a tko na Poljudu

Podijeli :

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

Hrvatski nogometni savez službeno je delegirao suce za predstojeće četvrto kolo SuperSport HNL-a.

Nadolazeće prvenstvene okršaje obilježit će nastupi sučeva s FIFA-ine liste na dva najveća hrvatska stadiona — Patrik Kolarić dijelit će pravdu na Poljudu, dok Duje Strukan odlazi na Maksimir.

Novo pojačanje Bijelih: ‘Imao sam i druge ponude, ali zbog ovoga sam odabrao Hajduk’ Dinamo oko šuškanja o Livakoviću: ‘To ne dolazi u obzir!’ Otkriveno gdje su zapeli pregovori Dinama i Barcelone oko Livakovića

Kolo otvaraju Rudeš i Lokomotiva u petak od 20 sati u Velikoj Gorici, a taj je dvoboj pripao riječkom sucu Antoniju Melnjaku. U VAR sobi bavit će se Ivan Vučković.

Subotnji raspored donosi dva susreta. Od 18:30 u Koprivnici snage će odmjeriti Slaven Belupo i Gorica uz zviždaljku Matea Ercega, dok Tihomir Pejin preuzima VAR odgovornost. Večernji termin od 21 sat rezerviran je za Maksimir, gdje Dinamo dočekuje stopostotni Varaždin. Glavni sudac te utakmice bit će Duje Strukan, dok će mu u VAR sobi pomagati Ivan Bebek. Varaždinci na ovo gostovanje stižu s maksimalnih devet bodova nakon trijumfa nad Rijekom (2:0), dok Zagrepčani imaju utakmicu manje zbog odgode s Riječanima.

Nedjelja donosi rasplet kola i dva iznimno zanimljiva dvoboja. Jadranski okršaj Rijeke i Istre 1961 na Rujevici od 18:30 vodit će Igor Pbajač, uz Marija Zebeca u VAR sobi. Kolo u nedjelju od 21 sat na Poljudu zatvaraju Hajduk i Osijek. Čakovčanin Patrik Kolarić određen je za glavnog djelitelja pravde na toj utakmici, a podršku iz VAR sobe pružat će mu Fran Jović.