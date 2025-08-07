Određeni su suci za 2. kolo HNL-a: Evo tko sudi derbi, a tko Dinamu i Hajduku

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Ovog vikenda pred nama je drugo kolo HNL-a, a određeni su i suci za sve dvoboje.

Na Maksimiru će u petak od 21 sat susret između Dinama i Vukovara dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, koji je u HNL-u debitirao ovog proljeća u dvije utakmice završnice sezone. Na terenu će mu pomagati Ivan Starčević (Bjelovar) te Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina), četvrti sudac je Filip Cindrić (Nova Kapela), dok su u VAR sobi Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i Antonio Melnjak (Rijeka).

Utakmicu između Osijeka i Rijeke u subotu od 21 sat na Opus Areni vodit će sudac Ante Čulina (Zagreb), uz pomoćnike Antu Marića (Zagreb) i Darija Kolarevića (Zagreb). Iz VAR-sobe će sve nadgledati Fran Jović (Zagreb) i Ivan Vučković (Zagreb), dok je u ulozi četvrtog suca Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina).

U ranijem subotnjem terminu od 18.15 sati igraju Istra i Lokomotiva, a njihov dvoboj će suditi Zdenko Lovrić iz Đakova. Pomoćni suci u tom će dvoboju biti Goran Pataki (Đakovo) i Luka Kurtović (Osijek), četvrti je Ivan Vukančić (Benkovac), a u VAR sobi će biti Ivan Matić (Osijek) i Dario Kulušić (Šibenik).

Prva nedjeljna utakmica bit će ona između Slavena i Varaždina u 18.45 sati, tamo će glavni sudac biti Splićanin Duje Strukan, uz pomoćnike Alena Jakšića (Split) i Duja Sarića (Klis). Četvrti je sudac Ivan Šantić (Rijeka), dok će za VAR biti zaduženi Ivan Bebek (Rijeka) i Ante Čuljak (Zagreb).

U nedjelju je od 21 sat na rasporedu okršaj Hajduka i Gorice, a sudit će ga Dario Bel iz Osijeka. Pomoćnici će mu biti Kristijan Novosel (Valpovo) i Luka Pajić (Rijeka), a četvrti Nikola Vuković (Osijek). U VAR sobi će biti Mario Zebec (Cestica) i Kruno Šarić (Županja).