OD 19:45 / RIJEKA – LOKOMOTIVA Španjolski trener debitira protiv gostiju iz Zagreba, stigli sastavi

Na Rujevicu je stigao 49-godišnji Victor Sanchez koji je najavio svoj mandat na Rujevici.

"Bolje smo upoznali jedni druge, a nama je to dalo priliku pokazati novi model treninga i stila igre kojim želimo igrati. Mislim da smo od prvog dana kliknuli, uživamo svakodnevno u napornom radu i stvaranju pobjedničkog mentaliteta. Igrači su fokusirani, imaju jako dobar stav i naporno rade, što je način za svakodnevni napredak."

Kako vidi večerašnjeg protivnika, pročitajte OVDJE.