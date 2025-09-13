UŽIVO

OD 19:45 / RIJEKA – LOKOMOTIVA Španjolski trener debitira protiv gostiju iz Zagreba, stigli sastavi

INPHO DanxClohessyx DC016076 by Guliver

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka, selimo se na Kvarner gdje će Rijeka ugostiti Lokomotivu na Rujevici s početkom od 19:45 sati. Na Rujevici će se predstaviti i nasljednik Radomira Đalovića na klupi Riječana, Španjolac Victor Sanchez.

18:42

Stigli su sastavi!

Rijeka: Zlomislić - Butić, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas- Janković, Gojak, Menalo - Fruk

 

Lokomotiva: Posavec - Pajač, Kolinger, Diop, Vešović - Katić, Bošković - Krivak, Vasilj, Dajčer - Stojaković

18:13

Novo ime na klupi Rijeke

Na Rujevicu je stigao 49-godišnji Victor Sanchez koji je najavio svoj mandat na Rujevici. 

 

"Bolje smo upoznali jedni druge, a nama je to dalo priliku pokazati novi model treninga i stila igre kojim želimo igrati. Mislim da smo od prvog dana kliknuli, uživamo svakodnevno u napornom radu i stvaranju pobjedničkog mentaliteta. Igrači su fokusirani, imaju jako dobar stav i naporno rade, što je način za svakodnevni napredak."

 

Kako vidi večerašnjeg protivnika, pročitajte OVDJE

17:54

Sudačka postava

Splićanin Duje Strukan će dijeliti pravdu na Rujevici, dok će mu pomoćnici biti Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka. Mateo Erceg iz Benkovca je dobio ulogu četvrtog suca, dok će u VAR sobi biti Osječani Dario Bel i Ivan Matić. 

17:52

Lokosi se na snalaze na Rujevici

Zagrebačka momčad naročito na Rujevici odgovaraČetvrti sudacc Ivan  Riječanima, koji su ih u posljednjih 10 međusobnih ogleda na domaćem terenu svladali čak devet puta.

