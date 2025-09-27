UŽIVO Stigli sastavi za ‘Derbi della Učka’: Sanchez stavio Čopa u ‘špicu’, promjene i u Istri

"Jako važna utakmica za nas, u prvom redu zbog rivaliteta dvije momčadi. Ovdje nisu u pitanju samo bodovi, veći i strast koju ovakve utakmice nose za navijače i čine ih posebnima. I mi osjećamo utakmicu na taj način, a taj osjećaj nam daje još više motiva da ostvarimo pobjedu. S druge strane nastavljamo sa svojim procesom rada, pokušavamo izvući pouke iz prošlih utakmica kako bismo napredovali. Pozitivni smo, očekujemo da ćemo ostvariti napredak, ispraviti pogreške koje smo radili i za koje smo kažnjeni", najavio je utakmicu Rijekin trener Victor Sanchez.

"U ligaškom natjecanju nije bitno kako ga počneš, već kako ga završiš. Puno je još bodova za koje ćemo se boriti i koji nam mogu omogućiti da se uključimo u borbu za vrh tablice. Nisam zabrinut za bodove koje sada imamo, brinem se za napredak koji moramo ostvariti, ali na nama je da dođemo do toga da smo konzistentni u našim igrama. Do toga ćemo doći i o tome razmišljam. Međutim, isto tako volim i pobjeđivati, a kada ne pobjeđujem onda sam ljut, što je slučaj ovih dana.

Kada se natječem u bilo čemu ne želim da moj suparnik ima bilo kakvu prednost i čim prije postanemo kompetitivni na način na koji želim to će biti bolje za sve nas. Za mene je to pritisak, onaj osjećaj koji imaš kada ne pobijediš, a ne bodovi ili trenutna pozicija na ljestvici. Jer kada ne pobijediš onda nisi zadovoljan, osjećaš se loše i jedva čekaš iduću utakmicu kako bi pokušao pobijediti", rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke.