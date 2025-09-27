UŽIVO Stigli sastavi za ‘Derbi della Učka’: Sanchez stavio Čopa u ‘špicu’, promjene i u Istri

Rijeka od 16 sati na Rujevici dočekuje svoje mrske rivale Istru 1961. Taj susret kolokvijalno se zove 'Derbi della Učka' te nerijetko pruži velike tenzije. U ovu utakmicu s boljom formom ulazi Istra koja je osim pobjede u Kupu protiv Neretve slavila i protiv Osijeka u HNL-u dok Rijeka ne zna za pobjedu u ligi još od prvog kola protiv Slaven Belupa.
Stigli su sastavi za Derbi della Učka
Victor Sanchez odlučio je napraviti dvije promjene. Umjesto Dejana Petroviča igrat će Amer Gojak, a Daniela Adu-Adjeia zamijenit će Duje Čop.
Zlomislić - Oreč - Majstorović - Husić - Devetak - Gojak - Dantas - Janković - Fruk - Menalo - Čop
Oriol Riera napravio je jednu zamjenu. Umjesto Filipa Tarabe u sastavu je Tunižanin Mohamed Masraoui.
Kolić - Masraoui - Koski - Marešić - Kadušić - Lončar - Radošević - Maurić - Frederiksen - Prevljak - Lawal
Kolić - Taraba - Koski - Marešić - Kadušić - Lončar - Radošević - Maurić - Frederiksen - Prevljak - Lawal
Trener Istre prije utakmice
Sanchez prije utakmice:
"Jako važna utakmica za nas, u prvom redu zbog rivaliteta dvije momčadi. Ovdje nisu u pitanju samo bodovi, veći i strast koju ovakve utakmice nose za navijače i čine ih posebnima. I mi osjećamo utakmicu na taj način, a taj osjećaj nam daje još više motiva da ostvarimo pobjedu. S druge strane nastavljamo sa svojim procesom rada, pokušavamo izvući pouke iz prošlih utakmica kako bismo napredovali. Pozitivni smo, očekujemo da ćemo ostvariti napredak, ispraviti pogreške koje smo radili i za koje smo kažnjeni", najavio je utakmicu Rijekin trener Victor Sanchez.
"U ligaškom natjecanju nije bitno kako ga počneš, već kako ga završiš. Puno je još bodova za koje ćemo se boriti i koji nam mogu omogućiti da se uključimo u borbu za vrh tablice. Nisam zabrinut za bodove koje sada imamo, brinem se za napredak koji moramo ostvariti, ali na nama je da dođemo do toga da smo konzistentni u našim igrama. Do toga ćemo doći i o tome razmišljam. Međutim, isto tako volim i pobjeđivati, a kada ne pobjeđujem onda sam ljut, što je slučaj ovih dana.
Kada se natječem u bilo čemu ne želim da moj suparnik ima bilo kakvu prednost i čim prije postanemo kompetitivni na način na koji želim to će biti bolje za sve nas. Za mene je to pritisak, onaj osjećaj koji imaš kada ne pobijediš, a ne bodovi ili trenutna pozicija na ljestvici. Jer kada ne pobijediš onda nisi zadovoljan, osjećaš se loše i jedva čekaš iduću utakmicu kako bi pokušao pobijediti", rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke.
Posljednjih 10 utakmica
U međusobnim ogledima bolja je Rijeka u posljednje vrijeme. U posljednjih 10 susreta Riječani su slavili šest puta, dva puta su remizirali dok je dva puta pobijedila Istra. Ono što istarskom klubu ide u korist je što su slavili u posljednjem susretu, a i u porazu u Kupu su bili bolja momčad.
Tko sudi?
Sudac utakmice je Ante Čulina. Zagrebački sudac već je sudio 'Derbi della Učka'. Bilo je to četvrtog veljače 2024. godine kada je Rijeka na Rujevici slavila s 3:0. Tada je Čulina isključio Istrinog Antonija Maurića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!