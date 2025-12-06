OD 15.00 / DINAMO – HAJDUK Derbi svih derbija na Maksimiru za vrh SHNL-a

Glavni sudac današnjeg derbija Dinama i Hajduka je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Marjan Tomas iz Vladislavaca.

Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Matić iz Osijeka.