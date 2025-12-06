OD 15.00 / DINAMO – HAJDUK Derbi svih derbija na Maksimiru za vrh SHNL-a

Od 15 sati na Maksimiru nas čeka najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Dvoboj 16. kola ujedno je i dvoboj za vrh ljestvice u kojem Plavi imaju jedan bod više od Bijelih.
Sudačka postava
Glavni sudac današnjeg derbija Dinama i Hajduka je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Marjan Tomas iz Vladislavaca.
Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Matić iz Osijeka.
Remi legendi u okršaju pred derbi
Humanitarna utakmica veterana Dinama i Hajduka, organizirana u malonogometnoj dvorani zagrebačkog Agrama, održana je u sklopu akcije za Udrugu „Veliko srce malom srcu“, uz potporu Dinamove zaklade „Nema predaje“.
Manifestacija je poslužila kao pozitivan uvod u nadolazeći Derbi te primjer kako najveći hrvatski rivali mogu zajednički doprinijeti dobroj svrsi. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.
