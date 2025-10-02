Objavljeni su suci za 9. kolo HNL-a: Evo tko dijeli pravdu Dinamu i Hajduku

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Poznato je tko će dijeliti pravdu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.

Deveto kolo HNL-a starta u petak, a prva utakmica na rasporedu je između Istre 1961 i Varaždina, koja počinje u 18 sati. Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić, uz pomoćnike Vinka Podruga i Stipu Brajkovića. Četvrti sudac je Nikola Vuković, a za VAR tehnologiju zaduženi su Ivan Vučković i Tihomir Pejin.

Subotnji susret između Vukovara 1991 i Hajduka, koji počinje u 15.45 sudit će glavni sudac Antonio Melnjak, pomoćnici su mu Bojan Zobenica i Bruno Geller, dok će četvrti sudac biti Dario Bel. U VAR sobi su Mario Zebec i Luka Pajić.

Slaven Belupo od 18 sati dočekuje Osijek, a taj dvoboj sudi Ante Čulina. Pomoćnici su Dario Kolarević i Filip Krznarić, dok četvrti sudac u ovom susretu bude Igor Pajač. VAR suci bit će Ivan Bebek i Luka Pušić.

U nedjelju će susret Gorice i Rijeke u 15.45 suditi Patrik Kolarić, uz pomoćnike Ivana Starčevića i Dinu Kneza, dok će četvrti sudac biti Oliver Romić. U VAR sobi bit će Fran Jović i Ante Čuljak.

Deveto kolo zaključit će se susretom Lokomotive i Dinama, koja je na rasporedu u 18.45 sati u nedjelju. Zdenko Lovrić bit će glavni sudac, uz pomoćnike Kristijana Novosela i Luku Kurtovića. Četvrti sudac bit će Mate Erceg, a u VAR sobi radit će Ivan Matić i Darijo Kulušić.