Objavljen natječaj za izgradnju novog Maksimira. Evo što se sve traži

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nakon višemjesečnih priprema, danas je objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion u Maksimiru i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, čime započinje ključna faza u realizaciji ovih dugo očekivanih sportskih objekata. Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i u Službenom listu Europske unije (TED).

Objavi natječaja prethodilo je rješavanje 27-godišnjeg imovinsko-pravnog spora oko zemljišta maksimirskog stadiona i cijelog SRC-a Svetice. Sporazum o tome postigli su Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Zagrebačka nadbiskupija u veljači 2024. godine.

Potom su u veljači 2025. Vlada i Grad sklopili sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje stadiona u omjeru 50:50. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok se s uređenjem okoliša, tri pomoćna terena i garažom penje na 205 milijuna eura bez PDV-a.

Natječaj, koji su pripremili Grad Zagreb i Vlada u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), sastoji se od dvije komponente. Prva je izrada idejnog rješenja za novi nogometni stadion kapaciteta oko 35.000 mjesta. Rješenje mora obuhvatiti i garažu s 800 mjesta te tri terena za trening, od kojih jedan ima tribinu za 1500 gledatelja.

Drugi dio natječaja odnosi se na anketno urbanističko-arhitektonsko rješenje za prostor zapadno od bazena Svetice. Na tom je području potrebno definirati smještaj novog atletskog stadiona s oko 2000 mjesta, rukometne dvorane s oko 5000 mjesta te višenamjenske dvorane za košarku i futsal kapaciteta oko 3000 mjesta. Planiran je i dodatni prostor za rekreaciju i vježbalište na otvorenom za građane.

Rok za predaju radova je 95 dana, a očekuje se velik broj prijava iz cijelog svijeta. Nakon isteka roka, ocjenjivački sud sastavljen od domaćih i inozemnih arhitekata, stručnjaka te predstavnika Vlade i Grada Zagreba odabrat će najbolja rješenja. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.

Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te za pripremu javne nabave za izvođača radova. Uklanjanje postojećeg stadiona očekuje se 2027. godine, dok bi radovi na izgradnji novog trebali započeti 2029. godine. Cijeli postupak natječaja provodi Društvo arhitekata Zagreba – donosi Index.