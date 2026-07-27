Novosti u HNL-u: Evo koja pravila sa SP-a ćemo gledati na domaćim travnjacima

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči početka nove natjecateljske sezone SuperSport HNL-a, Sudačka komisija HNS-a na čelu s predsjednikom Bertrandom Layecom održala je u Velikoj Gorici tradicionalni predsezonski seminar u kojem su pojašnjena nova pravila.

Uz uvođenje nove Hawk-Eye tehnologije i uspješno položene provjere tjelesne spremnosti, sucima i predstavnicima klubova od strane HNS-a službeno su predstavljene izmjene i dopune Pravila nogometne igre koje donosi IFAB. Nova pravila stupaju na snagu odmah s ciljem da se ubrza ritam igre, spriječi kršenje discipline i smanji svako nepotrebno odugovlačenje.

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Najveća novost odnosi se na stroga vremenska ograničenja prilikom prekida i izmjena igrača kako bi se u potpunosti stalo na kraj krađi vremena.

Igrač od sada ima točno pet sekundi za izvođenje ubacivanja sa strane od trenutka kada je lopta spremna za igru, a isto pravilo važi i za vratare prilikom uvođenja lopte u igru iz kaznenog prostora. Ako se navedeni rok prekorači, suci će primijeniti novu sankciju i posjed lopte odmah dodijeliti suparničkoj momčadi.

Jednako tako, uvedeno je i pravilo od deset sekundi za zamjenu igrača, što znači da igrač koji napušta teren mora prijeći uzdužnu crtu u tom roku od trenutka kada četvrti sudac podigne ploču. Ukoliko igrač zakasni i ne iziđe na vrijeme, njegova će momčad morati nastaviti igru s igračem manje sljedeću jednu minutu, a novi igrač smije ući na teren tek po isteku te kazne i pri prvom sljedećem prekidu.

Znatno su proširene i ovlasti VAR tehnologije pa video-suci od ove sezone mogu intervenirati i u situacijama koje dosad nisu bile u njihovoj nadležnosti. VAR sada ima mogućnost reagirati kod očigledno pogrešno dosuđenog udarca iz kuta ako se odluka može promijeniti odmah i bez odgađanja nastavka utakmice.

Također, provjeravat će se i jasni prekršaji napadačke momčadi napravljeni prije nego što je lopta u igri kod prekida, pod uvjetom da je taj potez izravno utjecao na pogodak, kazneni udarac ili isključenje. Tehnologija će se primjenjivati i u slučajevima kada sudac pokaže karton pogrešnom igraču ili kada je riječ o očigledno pogrešno dosuđenoj drugoj opomeni, odnosno drugom žutom kartonu.

Promijenjena su i pravila koja se tiču pružanja liječničke pomoći na samom travnjaku, što više neće biti dopušteno osim u slučajevima teških ozljeda. Ako potencijalno ozlijeđeni igrač prihvati liječničku pomoć na terenu, nakon toga mora napustiti igralište i ostati izvan igre najmanje jednu minutu.

U igru se može vratiti preko uzdužne crte tek na odluku suca dok je lopta u igri, a preko poprečne crte isključivo u prekidu. Ipak, ovo pravilo ima i važne iznimk: pošteđeni su vratari, situacije u kojima su se ozlijedila dva suigrača istovremeno, igrač nad kojim je napravljen prekršaj za karton te potencijalni izvođač kaznenog udarca.

Određena pravila ublažena su u korist tečnosti igre i napadačkog nogometa, prije svega kod sprečavanja čiste prilike za pogodak. Ako igrač napravi prekršaj za izravni crveni karton izvan kaznenog prostora u čistoj situaciji, ali sudac pusti prednost i napadačka momčad unatoč tome postigne pogodak, igrač koji je napravio prekršaj proći će bez kartona jer pogodak na koncu nije spriječen.

Osim toga, sudac sada može pustiti prednost suparniku čak i ako je prekid poput aut-ubacivanja izveden tehnički nepravilno, pod uvjetom da je suparnička momčad odmah preuzela posjed i ostvarila napadačku korist. Što se tiče opreme, nakit je i dalje najstrože zabranjen, no igračima je dopušteno nošenje kožnih ili gumenih narukvica te pametnih traka za mjerenje trčanja, uz uvjet da su u potpunosti prekrivene i pričvršćene ljepljivom trakom.