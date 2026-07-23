Novo pojačanje Dinama sa sobom dovelo i mlađeg brata

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GNK Dinamo Zagreb

Već je zaigrao za Dinamovu B momčad.

S novim Dinamovim pojačanjem Danijem Rodriguezom, koji je stigao iz Barcelone, u Maksimir je sletio i njegov mlađi brat, 18-godišnji Aimar Crespo Rodriguez, donosi Germanijak.

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Zanimljivo je da je mlađi brat već upisao debi za B momčad, dok se Dani još oporavlja od ozljede i na teren će tek za nešto više od mjesec dana kod Marija Kovačevića. Aimar je zasad stigao samo na probu nakon problema s ozljedama u četvrtoj španjolskoj ligi, pa će struka tek procijeniti njegovu budućnost u klubu.

Ovo nije prvi put da Dinamo u paketu dovodi rodbinu svojih zvijezda. Najpoznatiji primjer je Carlos Olmo, brat slavnog Danija Olma, koji je igrao za Dinamo II. Kroz Maksimir su prošli i brat Jeremyja Taravela, talijanska braća Tonnon, dok je prošle zime ugovor potpisao Ayoub Abdallah Makhfaoui, nećak Ismaela Bennacera. Iako je Bennacer u međuvremenu napustio klub, njegov nećak, inače mladi reprezentativac Tunisa, ostao je član Dinama II.