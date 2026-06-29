Novo lice na Poljudu: Brazilac Dalisson novi je igrač Hajduka

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Robert Matić/Hajduk.hr

Hajduk je službenom objavom potvrdio transfer Brazilca Dalissona.

Bijeli su objavili videozapis s priprema na kojem Brazilac pozira s novim dresom. Dalisson je odabrao broj 9, onaj koji je prošle sezone nosio Ante Rebić.

Posao bi trebao biti realiziran u obliku jednogodišnje posudbe, uz opciju otkupa koju će imati splitski klub. Dalisson je prošle sezone za Córdobu odigrao 29 utakmica i postigao dva pogotka.

Podsjećamo, Hajduk je do sada doveo Etnika Brrutija, Anđela Šutala, Aleca Van Hoorenbeecka, Alberta Del Morala i Methieua Acapandiéa.