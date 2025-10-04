Novo izdanje projekta Dinamovo, domaćin će biti Sesvete

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Tijekom nadolazeće prvenstvene pauze u listopadu Dinamo organizira akciju druženja s navijačima u Sesvetama.

U subotu 11. listopada nogometaši Dinama posjetit će Sesvete, točnije Osnovnu školu Luka u Bistričkoj ulici gdje će se održati humanitarni malonogometni turnir ‘3 na 3’.

“Reprezentativna stanka uvijek znači kratki predah od Dinamovih utakmica, ali Dinamo nikad ne staje. Dok naši dečki pauziraju na travnjaku, klub nastavlja graditi ono što je jednako važno – zajedništvo s navijačima i povezanost s kvartovima. Upravo zato i ove jeseni stiže novo izdanje projekta Dinamovo, a ovog puta domaćin će biti – Sesvete.

Na malom igralištu odigravat će se dinamične utakmice kroz cijeli dan, a kotizacije svih prijavljenih ekipa bit će donirane lokalnim organizacijama, udrugama i klubovima s ciljem promocije sporta, zdravog načina života i tjelesne aktivnosti.

Na taj način Dinamo nastavlja provoditi ono što je i cilj cijelog projekta – vratiti zajednici ono što zajednica daje Dinamu. Poseban trenutak turnira bit će dodjela nagrada i pehara najboljim momčadima, a nagrade će im uručiti – sami prvotimci GNK Dinamo”, izvijestili su s Maksimira.

