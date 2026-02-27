Novi trener Osijeka: Neprirodno je da smo u borbi za ostanak. Od mene to nećete čuti

Podijeli :

NK Osijek

Novi trener nogometaša Osijeka Tomislav Radotić debitirat će u potencijalno najvažnijoj utakmici sezone, derbiju začelja s Vukovarom. Iznio je svoje dojmove.

Nakon smjene Željka Sopića uzde Osijekove momčadi preuzeo je njegov dosadašnji pomoćnik Tomislav Radotić. Čovjek je koji dobro poznaje stanje u svlačionici, ali isto tako mora početi osvajati bodove odmah. Situacija je alarmantna – Osijek je na začelju s tri boda manje od Vukovara koji mu stiže na Opus Arenu u subotu u 15 sati u 24. kolu SHNL-a.

“Kao što sam rekao, prva stvar i najvažnija je da ih pokušamo rasteretiti. Da ih opustimo. Ne da nemaju odgovornost, već da se fokusiraju na ono što mogu; izvedbu na travnjaku. Uvjeriti ih da su kvalitetniji od svojih prezentacija. Za to trebaju znati ulogu koju imaju, da imamo glavu i rep. Bavili smo se psihologijom, ali i drugim stvarima koje smo detektirali kao problem”, najavio je Radotić na konferenciji za medije.

U čemu je najveći problem?

“Jakupović ima kvalitete napadača koji je visok. Ne možemo krenuti pričati o pobjedi nad Vukovarom, do toga treba doći. Moramo graditi priču. Isto tako je s napadačem. Da Jakupović pokaže vrijednost, moramo kreirati igru za njega. Treba ga hraniti loptama. Ako je najbolji, moramo mu donositi lopte da ih realizira. Sve je lančano povezano, ali treba biti posljedica nečega. Da igračima pronađemo adekvatne uloge.”

Na čemu će novi trener inzistirati?

“Na organizaciji igre. Najviše na tome. Prošli smo kroz sve zone. Od otvaranja do završnice. Sve obuhvatiti na što jednostavniji način. Da bi Osijek igrao nogomet, organizacija i uloge su jako bitne.”

Kakav Vukovar očekujete?

“Do sada su isti stil gajili. I kod kuće i vani, Imaju enormnu energiju, kompaktni su. Momčadska ekipa uz par ekstra pojedinaca. Otprilike znamo što bi mogli očekivati, ali više smo se bazirali na sebe. Želimo imati posjed, glavu i rep, šanse, dolaziti u završnicu i biti efikasni.”

Na gol se vraća Malenica, Barišić je spreman, a Mersinaj upitan. Od koga se očekuje više?

“Ako svatko da 10 posto više, to je igrač više na travnjaku. Očekujem od Jakupovića golove. Očekujem od krila veći doprinos. Od Bukvića, Omerovića. Golove s distance… Od Teklića. Od bekova asistencije. Polazišna točka je zadnja linija. Očekujem i od sebe i svog stožera puno.”

Matković, što je s njim i koja je njegova prava pozicija?

“U ovom trenutku, nakon ozljede koju je imao, on je u fazi u kojoj je umoran. Nije ga bilo sedam, osam mjeseci a ušao je u žrvanj. Visok je i jak, težak. I to sve utječe na izvedbe. I odluke su drugačije nego kada ima svježinu. Ne sumnjamo u talent. Mislim da je, dakle, umoran. Ali i da će isporučiti sve što treba. On radi razliku. Po tranziciji, dubini. Pozicija? Centralni i krilni napadač. Ne treba sumnjati, ali očekujemo i od njega više”, poručio je Radotić.

Usprkos teškoj situaciji, očekuje se brojna podrška navijača.

“Rekao sam već da ljudi u Osijeku su kritični jer znaju prepoznati dobar nogomet, ali znaju prepoznati trud i dobre stvari. Ne znam kako dobra atmosfera može negativno utjecati? Iluzorno mi je pričati o tome. Očekujem dobru atmosferu i dobro izdanje svoje momčadi.”

Radotić je zaključio znakovitim komentarom na konstataciju da je Osijek u borbi za ostanak.

“Ne ide jedno s drugim. Neprirodno je. Nećete to od mene čuti.”