Novi problemi za Hajduk: Ozlijedio se Bruno Durdov

Robert Matić, Miro Gabela / hajduk.hr

Hajduk se suočava s novim problemima nakon slabog početka proljetnog dijela sezone, jer se ozlijedio i mladi Bruno Durdov (18). Na posljednjem treningu u jednom je duelu na njega naletio suigrač Ron Raci, pri čemu je Durdov ozlijedio skočni zglob.

Mladi nogometaš, kako prenosi Index, završio je na štakama, a uskoro ga čeka detaljan liječnički pregled koji će pokazati koliko je ozljeda ozbiljna. Prema prvim procjenama, izbivat će najmanje mjesec dana, dok bi u slučaju težeg oštećenja oporavak mogao biti i znatno dulji.