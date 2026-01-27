Nove muke za Hajduk: Ponajbolji igrač upitan za okršaj u Gorici

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nove muke za trenera Gonzala Garciju.

U porazu Hajduka od Istre 2:1 na Poljudu, ozlijedio se pred sam kraj susreta ofenzivac i ponajbolji u redovima Splićana, Iker Almena (21). Njegov nastup u idućem kolu HNL-a, a to je gostovanje u subotu u Velikoj Gorici u 15 sati, je pod velikim znakom pitanja, piše 24sata.

Stjepan Lončar nagazio je Almenu kramponima po gležnju desne noge, nakon čega je Španjolac malo šepao, potom pao na travu pa pokazao da ne može nastaviti igru. Umjesto njega ušao je Bruno Durdov.

Desni gležanj mu je i dalje bolan što znači da je upitan za susret u Gorici (subota, 15 sati).