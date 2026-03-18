Nova lista najjačih na svijetu: Premier liga na vrhu, SHNL ispred Turske i Nizozemske

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Opta Sports poredao je nogometne lige po jačini te naravno uvrstio i SHNL.

Hrvatska nogometna liga pala je za jedno mjesto u odnosu na prošli poredak, no ostala je unutar najboljih 15 te zauzima 14. mjesto.

Opta SHNL smještava ispred brojnih jačih i financijski moćnijih natjecanja, poput turske, norveške pa čak i nizozemske lige.

Na vrhu poretka, očekivano, nalaze se najjača europska nogometna prvenstva. Prvo mjesto pripada engleskoj Premier ligi, iza nje su španjolska La Liga i talijanska Serie A, dok pet najjačih liga upotpunjuju njemačka Bundesliga i francuska Ligue 1. Među deset najbolje rangiranih još se nalaze belgijsko prvenstvo, engleski Championship te lige Argentine, Brazila i Portugala.

Opta koristi napredni sustav procjene koji analizira više od 15.000 klubova diljem svijeta, a svakoj momčadi dodjeljuje ocjenu od 0 do 100 na temelju ELO rankinga. Prosjek tih ocjena zatim određuje snagu pojedine lige.