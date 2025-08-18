Nogometni sindikat: Pogođeni smo napadom na Kalika. Nasilje nikada ne može biti odgovor!

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

HUNS je zauzeo jasan stav povodom incidenta koji se u ponedjeljak ujutro dogodio u Splitu.

Jutros je u jednom splitskom kafiću fizički i verbalno napadnut veznjak Anthony Kalik.

Na snimci incidenta vidi se kako nepoznati huligan prilazi igraču, viče mu u lice i prijeti razbijanjem zuba. Kada se Kalik okrenuo i pokušao udaljiti, napadač ga je pljunuo.

Skandalozni incident se brzo proširio u medijima, a nije trebalo dugo čekati na priopćenje HUNS-a, Hrvatske udruge Nogometni sindikat:

“Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog. HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane. Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo. Nasilje nikada ne može biti odgovor!”, poručili su u priopćenju.

Hajduk se također oglasio službenim priopćenjem koje možete pročitati OVDJE.