Nogometaši Hajduka pripremili špalir Lučiću iako ne napušta klub, evo zašto

Hajduk i Dinamo se u subotu od 17 sati susreću na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Sezonu u prvenstvu su obje momčadi otvorile s četiri pobjede, nakon kojih je uslijedio remi, a onda stigao i prvi šokantni poraz u prošlom kolu. Hajduk je izgubio od Varaždina (0:2), a Dinamo od Gorice (1:2).

U zadnjem je međusobnom ogledu slavio Dinamo 3:1 početkom svibnja na Poljudu, a domaćin je na svojim kanalima objavio kompilaciju s treninga i priprema za derbi.

Na 1:06 može se vidjeti kako su igrači pripremili špalir za golmana Ivana Lučića, što je običaj kada igrač napušta klub, kao što je bilo kad je u Japan odlazio Filip Uremović. Ipak, vratar ne odlazi iz kluba.

Lučiću je, kako doznaje Index, špalir pripremljen jer se vratio treninzima nakon što ga nije bilo dva tjedna. Bio na manjem operativnom zahvatu kako bi riješio problem s hematomom na bedru koji je nastao uslijed udarca zadobivenog još prošle sezone. Tu ozljedu Lučić je dugo vukao, a sada bi problem trebao biti riješen.