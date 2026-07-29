NK Varteks nakon dvije i pol godine obnovio stadion, otvorenje imaju sa slovenskim velikanom

Podijeli :

Foto: NK Varteks

NK Varteks u utorak će prvi put odigrati utakmicu na svom novoobnovljenom stadionu na Hrašćici, gdje će mu u goste stići slovenski velikan Maribor. Susret počinje u 19 sati, a bit će to premijera na stadionu koji je posljednjih mjeseci prolazio kroz opsežne radove.

Iz kluba su poručili kako je nakon više od dvije i pol godine od početka projekta završeno uređenje stadiona. Posljednji zahvati odnosili su se na travnjak i infrastrukturu oko objekta, čime su stvoreni uvjeti za odigravanje utakmica u novom domu Varteksa.

Projekt je realiziran u suradnji Grada Varaždina, kluba i njegovih volontera, uz financijsku i organizacijsku potporu Hrvatskog nogometnog saveza te Županijskog nogometnog saveza. U planu je i treća faza radova, koja uključuje nadogradnju dodatnih objekata, dok se završno licenciranje stadiona očekuje tijekom ljeta.

Podsjetimo, tijekom proljeća uređeni su glavni teren s modernim travnjakom, prostori za igrače i suce, postavljeni su zaštitna ograda, mreže i semafor, uveden sustav automatskog navodnjavanja te je uređen okoliš stadiona.

Varteks je do sada domaće utakmice igrao na stadionu NK Sloboda. Klub je osnovan u svibnju 2011. godine na inicijativu navijača, koji su se protivili promjeni imena nekadašnjeg prvoligaša iz Varteksa u Varaždin te bili nezadovoljni načinom upravljanja i smjerom u kojem je klub tada išao.