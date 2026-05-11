Njegov otac bio je nekoć junak Rijeke, on je sad potpisao ugovor s Dinamom

Pred finale Kupa između Dinama i Rijeke (srijeda, 18 sati) u Osijeku stižu ovakve vijesti.

Ovih je dana stipendijski ugovor s Dinamom potpisao Tomo Mujanović, 16-godišnji napadač i sin Gorana Mujanovića, jednog od velikih junaka u novijoj povijesti Rijeke.

Varaždinac Goran Mujanović najdublji trag ostavio je upravo u Rijeci. Navijači ga posebno pamte po golu u Stuttgartu za 2:2, kojim je Rijeka izborila plasman u skupinu Europske lige, prvi put u klupskoj povijesti.

Njegov sin Tomo u Maksimir je u Dinamovu školu stigao prije šest godina, nakon što se ranije razvijao u Varaždinu. Ove sezone najviše je nastupao za kadete, a igrao je i za drugu juniorsku momčad.

U svim natjecanjima skupio je 37 nastupa i postigao devet golova. Otac Goran pohvalio se potpisom ugovora na društvenim mrežama.