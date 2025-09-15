‘Nisam mogao ni sanjati da će Gorica doći i uzeti tri boda u Maksimiru, Kovačeviću nije lako’

Dinamo je sinoć u 6. kolu SHNL-a šokantno na Maksimiru izgubio od Gorice 2:1.

Gosti su poveli u 21. minuti golom Poza, a Trontelj je povisio prednost gostiju u 47. minuti. Dinamo je vratio u život Sandro Kulenović u 57., ali je Luka Stojković u 62. dobio crveni karton i Dinamo se nije uspio vratiti. Poraz Plavih komentirao je nekadašnji hrvatski reprezentativac, Stjepan Tomas:

“Iznenadio me Dinamo. Što reći? Nisam mogao ni sanjati da će Gorica doći i uzeti tri boda u Maksimiru. Rosteri Dinama i Gorice su neusporedivi. Koliko je Dinamo uložio u pojačanja. Obično se momčadi standardiziraju nakon nekoliko kola, ali Dinamo ulazi u krizu. Kovačević? Morao je standardizirati prvih 11. Dinamo na lijevome krilu sa Stojkovićem, Vidovićem i Hoxhom još nije siguran tko je tu starter. Bennacer i Zajc kucaju na vrata u sredini. Kovačeviću nije lako, imat će velikih problema. Svi očekuju da će igrati u prvih 11, sada to treba znati “hendlati”, rekao je Tomas za Večernji list.

“Možda je na lošu utakmicu Dinama utjecao i poraz Hajduka, očekivali su laganu utakmicu s Goricom. Ali danas nema laganih utakmica, vidjeli smo i Rijeku s Lokomotivom. Velika je ovo pobjeda Gorice, stali su u bloku, taktički jako dobro, dali su i više od 100 posto mogućnosti i zasluženo dobili. Dinamo je bio bez energije i želje.

Uzeli su jedan od šest bodova u zadnje dvije utakmice, a sada dolazi Hajduk. Bitna utakmica u užarenoj atmosferi. I jedni i drugi se moraju vaditi. Neće biti lako, Dinamo očekuje i europska utakmica. Ne može se dogoditi da Dinamo izgubi pa da ne bude stani-pani s Fenerbahčeom. Ovo je bila dobra opomena Dinamu, shvatit će i oni da ne mogu ovako nastaviti dalje”, dodao je.