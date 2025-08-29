Mladi vratar napustio Dinamo: Seli kod Martina Baturine

Podijeli :

Mladi Dinamov vratar Nikola Čavlina završio je svoju epizodu u maksimirskoj momčadi i karijeru će nastaviti na posudbi u talijanskom Comu.

Ondje će se priključiti svom donedavnom suigraču iz Dinama, Martinu Baturini, a odlazi na posudbu do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora.

Čavlina je u Dinamo zakoračio s 13 godina, prošao pionirski, kadetski i juniorski staž, igrao za mladu momčad u Drugoj HNL, a potom potpisao i profesionalni ugovor s maksimirskim klubom pri čemu je dvije i pol sezone proveo na posudbama. U krugu Dinamove prve momčadi ponovno je bio od siječnja ove godine.