Neuer ponovno stigao u Hrvatsku, evo što mu je poklonio Rakitić

Ivan Rakitić ugostio je Bayernova golmana Manuela Neuera, njegovog kuma i trenera Barceloninih golmana Tonija Tapalovića i umirovljenog njemačkog napadača Geralda Asamoaha u Splitu.
Njemačka legenda Neuer često ljetuje u Hrvatskoj, a Rakitić je na Instagramu pokazao koje je poklone uručio svojim novim, odnosno starim gostima.
“Prijatelji za cijeli život”, napisao je uz fotografiju s dresovima Hajduka i poručio:
“Neka imaju najljepši dres!”.
Tapalović je hrvatski trener golmana koji je od 2011. do 2023. trenirao vratare. Godinu kasnije je dobio posao u Barceloni, gdje surađuje s glavnim trenerom Hansijem Flickom.
Asamoah je igrao u Hannoveru, Schalkeu, St. Pauliju i Greuther Fürthu. Karijeru je završio 2015. godine, s 43 nastupa i šest golova za njemačku reprezentaciju. Igrao je s Rakitićem i Neuerom u Schalkeu.
