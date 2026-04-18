Nesuđeni junak Rijeke protiv Dinama: Ovo je nepravedan rezultat za nas

INPHO DanxClohessyx via Guliver Image

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2:2 (1:0). Nakon susreta izjavu je dao Tiago Dantas, strijelac oba Rijekina pogotka iz penala.

“Mislim da je ovo nepravedan rezultat za nas. Borimo se za treće mjesto, trebamo pokazati da znamo igrati. Nažalost, nismo pobijedili, no pokazali smo dobar duh i idemo na Varaždin. Imat ćemo puno izostanaka za Varaždin, no računamo na sve igrače, to je ljepota ove ekipe. Vrijeme je da se drugi igrači pokažu, čuvat ćemo im leđa i biti potpora”, rekao je Tiago Dantas nakon utakmice.