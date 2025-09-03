Neobično pojačanje Osijeka, novi ‘napadač’ sletio na Opus Arenu

Podijeli :

Dok je SHNL na odmoru zbog utakmica reprezentacije, u Osijeku su odlučili osnažiti svoje redove, ali ne na očekivan način.

NK Osijek odlučio je angažirati ni manje ni više nego – sokola – kako bi zaštitio svoju imovinu od – vrana, donosi Glas Slavonije, navodeći kako su vrane napale i oštetile travnjak na prvom pomoćnom terenu.

Šteta nije velika, međutim u klubu ne žele ništa prepustiti slučaju ako bi došlo do novog desanta. Sokol će se pobrinuti s vranama ako se opet pojave.

Još i dok je klub igrao u Gradskom vrtu, vodio je bitku protiv ptica, ali tada s golubovima. Tada su, prisjeća se Glas Slavonije, na parking podno zapadne tribine instalirali uređaj koji oponaša glasanje sokola.