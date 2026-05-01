Nemaju licencu za prvu ligu, ali i dalje prijete Rudešu: Sesvete ponovno stiglo na -1

U 29. kolu Prve nogometne lige, drugog ranga hrvatskog nogometa, Sesvete su ugostile Karlovac te su pobjedom od 3:0 ponovno zaprijetili Rudešu na vrhu lige.

Ključan igrač ponovno je bio Ivan Šaranić, 22-godišnji napadač. On je do ovog kola imao 12 golova, a protiv Karlovca je dodao još dva.

U drugoj minuti realizirao je kazneni udarac za 1:0 da bi u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za 3:0. Između njegova dva gola umetnuo se Bartol Kardum koji je svoj gol zabio u 20. minuti.

Ovim slavljem Sesvete su došle na -1 od vodećeg Rudeša, ali imaju i utakmicu više koju će kluba sa zapada Zagreba nadoknaditi protiv Dubrave.

Međutim, Sesvetama je zbog prekasne predaje zahtjeva HNL licenca odbijena pa je Rudeš u sjajnoj poziciji da osigura elitni rang čak i da ne osvoji ligu. Međutim, u Hrvatskoj se često na žalbenom roku mijenjaju odluke pa Sesvete možda još uvijek imaju nadu za plasman u HNL.