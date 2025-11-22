Negativan niz Hajduka na Rujevici, Bijeli u Rijeci nisu slavili više od tri godine

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela / hajduk.hr

Hajduk danas od 18 sati gostuje kod Rijeke u 14. kolu SHNL-a.

Riječani se trenutno nalazi na osmom mjestu s 14 bodova, dok Bijeli na Kvarner stižu kao vodeći na ljestvici s čak 15 bodova više.

Zanimljivo, Gonzalo Garcia s Istrom je imao uspjeha u ogledima s Rijekom, a danas će pokušati prekinuti negativnu tradiciju Hajduka u dvobojima na Rujevici.

U posljednjih pet susreta Hajduk u Rijeci nije zabio pogodak, a samo jednom je izbjegao poraz (8. kolo prošle sezone). Posljednje slavlje ‘bijelih’ na Rujevici datira iz listopada 2022. godine kada su slavili jedinim golom Awaziema.

Koliko je to bilo ‘davno’, govori činjenica da je tada na klupi domaćih sjedio Serse Cosmi, a na Hajdukovoj Mislav Karoglan.