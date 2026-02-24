Nedavno je bio Dinamova ‘jedinica’, a sada seli u MLS?

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Dinamo je zaprimio novu ponudu za Ivana Nevistića. Iako je tijekom ovog prijelaznog roka bio blizu odlaska u poljsku Cracoviju, transfer je u posljednji trenutak propao.

Kako javljaju Sportske novosti, sada je na adresu maksimirskog kluba stigla ponuda iz MLS-a, a uprava razmatra mogućnost njegove prodaje. Hoće li do transfera doista doći, trebalo bi biti poznato u narednim danima. Nakon povratka Dominika Livakovića, Nevistić je pao na mjesto trećeg vratara i jasno je da na Maksimiru više ne računaju ozbiljno na njega.

Evo gdje bi Nevistić trebao nastaviti karijeru Sinoć je branio za Dinamo, danas je višak? Nevistić odlazi kod još jednog bivšeg dinamovca

Nekadašnja Dinamova „jedinica“ bila je jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka 2024. godine. U završnici te sezone istaknuo se nizom sjajnih obrana, posebno u susretima protiv Varaždina i Lokomotive, čime je dao velik doprinos putu prema tituli.

Prošle sezone branio je korektno, no ove godine nije uspio pronaći pravu formu. Zbog čestih oscilacija među vratnicama ga je zamijenio Ivan Filipović. Dolaskom Livakovića postalo je jasno da više neće dobivati priliku, pa sada traži sredinu u kojoj će imati sigurnu minutažu.