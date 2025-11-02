Navijači Osijeka u znak protesta pale svijeće ispred Opus Arene

Podijeli :

NK Osijek

NK Osijek je nakon remija Istre 1961 i HNK Vukovara 1991 na Aldo Drosini ostao na posljednjem mjestu SuperSport HNL-a. To je potaknulo ionako već dugo nezadovoljne navijače bijelo-plavih na akciju.

U subotu navečer su izašli pred Opus Arenu kako bi zapalili svijeće. Simboličan je to čin jer se u subotu prvog studenog obilježavao blagdan Svih svetih.

Tog dana se brojne kršćanske obitelji prisjećaju svoji preminulih pa na ovaj način navijači Osijeka žele pokazati da je njhiov klub u sličnoj situaciji.

Već duže vrijeme zaziva se odlazak Vladimira Čohara iz kluba jer rezultati na terenu ne prate budžet s kojim Osječani raspolažu. Bijelo-plavi od 18 sati i 15 minuta dočekuju Varaždin na Opus Areni, a ako upišu novi poraz ostat će zacementirani na dnu HNL ljestvice.