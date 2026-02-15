Navijači Osijeka rezignirani: ‘Druga liga, krećemo iz početka’; ‘Hvala Željku, najgori Osijek ikad’

Podijeli :

Opća depresija i rezigniranost obuzeli su navijače Osijeka nakon još jedne gorke pilule i poraza od Hajduka.

Treći put ove sezone Osijek je identičnim rezultatom izgubio od Hajduka (2:0) i ponovno na Opus Areni praktički bez ispaljenog metka. Time su Osječani ostali na začelju sa samo 17 bodova iz 22 kola, što su dva boda manje od devetoplasiranog Vukovara.

Trener Željko Sopić je razočaran, začuđen “neobjašnjivim” pogreškama svojih igrača i najavljuje ozbiljne razgovore s pojedinim igračima.

Dotad, navijači Osijeka zaputili su se na Facebook stranicu kluba i u objavi rezultata utakmice ostavljali komentare. Mahom negativne i malodušne. Kao da su se pomirili s ispadanjem u niži rang, što bi bilo nezamislivo, iako je do kraja sezone ostalo još 14 kola, odnosno dovoljno vremena da se stvari preokrenu.

Evo samo nekih komentara:

Osijek je zasluženo zadnji jer ima najlošije igrače i najlošijeg trenera u HNL

Imali smo loših trenera ali ovaj je najlošiji ikad!!

Druga liga, krećemo iz početka. Domaće mlade snage, igrači koji su spremni ginuti za klub. Uz malo sreće, za par godina će sve biti u redu. Ako je mogao Varaždin, možemo i mi.

Hoće Željko najiskrenije Sopić sam dati ostavku ili?

Hvala upravi, Željku i njegovim ratnicima ovo je najgori Osijek ikad. Izgleda nam treba druga liga i potpuni reset. Mrš

Treba krumpir posaditi na stadionu

Jedva cekam izjavu od Željka “najiskrenijeg” Sopića

Znači uzeti im plaće i dati navijačima koji dolaze ovo gledat, Kohorto izdrži

Sopić ima lošiju statistiku i manje bodova od Rožmana u prvih 11 tekmi na klupi

Bila bi velika sramota za HNL da ovakav Osijek na kraju ostane u ligi! Odjavljujem se od ovog kluba na jedno duže vrijeme, bar dok se ne vrate nazad u prvu HNL!

To bi bilo to. Jednostavno ne vidi se na osnovu čega mi možemo ostat u ligi, ovo je najgori Osijek ikad. Sopić najveća prevara od trenera, ne možemo dva pasa spojit.

Ubili ste duh kluba. Rijetko kome to uspije. Čestitam