Navijači Osijeka pokrenuli inicijativu za povratak dvojice igrača

Jučer su na Opus Areni predstavili Armanda Leona, prvog Meksikanca u povijesti NK Osijek.
Navijačima Osijeka se javila ideja da se u Osijek vrate Šime Gržan i Slavko Bralić.
Stvorena na navijačkoj stranici “Bijelo plava birtija”, kako doznaje Germanijak, pala je na plodno tlo. Sportski direktor Kenneth Zandvliet upoznat je sa situacijom i čini se kako nije tu opciju otpisao bez razmišljanja, samo zato što su je inicirali navijači.
Gržan je u Osijeku igrao od 2021. do 2024., doveden je tada iz Istre 1961, a prošle sezone igrao je za australskog prvoligaša Macarthur.
Bralić je u dva navrata igrao za Osijek, a posljenji angažman imao je u Sarajevu.
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