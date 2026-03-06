Navijači Istre nakon poraza upali na konferenciju za medije i izvrijeđali trenera

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Osijek je u Puli svladao Istru 1961 rezultatom 1:0 u prvoj utakmici 25. kola SuperSport HNL-a. Pogodak odluke na Aldo Drosini postigao je Nail Omerović u 61. minuti, nakon što je ušao s klupe. Time su Osječani stigli do druge uzastopne pobjede i prve u Puli još od veljače 2022., kada su slavili 3:2.

Ovom pobjedom Osijek je pobjegao na tri boda prednosti ispred Vukovara 1991, iako ima odigranu utakmicu više. Vukovar će priliku za smanjenje zaostatka imati u nedjelju od 17:45 kada u Gradskom vrtu dočekuje Rijeku. Istra je, s druge strane, upisala peti uzastopni poraz te se trenutačno nalazi na šestom mjestu s 30 bodova, pet manje od trećeplasirane Rijeke, ali uz utakmicu više.

Nakon susreta trener Istre Oriol Riera održao je konferenciju za medije, no situacija je postala neugodna kada su u prostoriju za press upali navijači i verbalno ga napali zbog novog poraza, prenosi Glas Istre.

Riera je nakon utakmice izjavio: “Bila je to teška utakmica, slična onoj u Koprivnici. U prvom poluvremenu bili smo bolji, stvarali prilike i djelovali konkretnije, dok u nastavku nismo imali istu energiju i bili smo slabiji. Ipak, suparniku smo dopustili manje šansi nego ranije, a sami smo posebno u prvom dijelu stvorili više prilika.

Teško je preko noći promijeniti dinamiku, ali moramo nastaviti raditi i napredovati. Što se ostavke tiče, ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu utjecati. Prije tri mjeseca bio sam najbolji trener, a sada više nisam, to je nogomet.Nije sve samo u rezultatu. Sada vidim da radimo bolje stvari nego prije, ali rezultati zasad izostaju. Vjerujem da će se uz ovakav rad sve posložiti, a to sam rekao i igračima.”