Navijači Hajduka nezadovoljni, s jednim se komentarom slaže njih tisuću

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Hajduk je pred više od 32 tisuće gledatelja poražen 0:2 od Dinama u najvećem hrvatskom derbiju na Poljudu.

Dinamo je jučer slaviogolovima koje su postigli Arber Hoxha u 44. minuti dvoboja te Monsef Bakrar u 81. i pobjedom se odmaknuo od domaćina na vrhu ljestvice na tri boda, a nezadovoljni su nakon poraza domaći navijači.

Među negativnim komentarima na društvenim mrežama čitaju se i sljedeći:

“Čestitke Dinamu, a nama ni jedan igrač ne može dobiti duel, odigrati brže loptu bez kompliciranja, utrčati u prazan prostor. Baš ništa, sve sporo”, “Livaja ove sezone ne postoji” ili “Pobijedio bolji. Ograničena smo ekipa i nema tu što. Ne može ovdje ni Sir Alex Ferguson pomoći”…

Jedan je komentar skupio više od tisuću ‘likeova’, a odnosi se na situaciju kada je Hajduk u kolovozu prošle godine blokirao komentare na svim klupskim profilima na Facebooku, Instagramu i X-u, nakon što su klub i Ivan Perišić sporazumno raskinuli ugovor.

“Još 2 tekme i gase se komentari”, glasi komentar.