Navijač kod Županje ušao na teren i počeo gušiti suca, intervenirale hitna i policija

Podijeli :

FB / NK Slavonija Soljani

Utakmica četvrtfinala Kupa NS Županja između NK Slavonija Soljani i NK Graničar Županja prekinuta je u 44. minuti zbog incidenta.

Na teren je tada ušao navijač koji je, kako piše u zapisniku, hvatao za vrat, gušio i oborio na tlo drugog pomoćnog suca Matu Dujmića.

Glavni sudac je u tom trenutku svirao kraj utakmice, a pobjeda je pripala Graničaru, koji je vodio 1:0 golom Josipa Lotara. Na mjesto događaja došli su i policija te hitna pomoć, a o incidentu su se oglasila oba kluba.

Graničar je napisao: “Do 44. minute utakmice Graničar je i više nego zasluženo vodio pogotkom Lotara, a onda na scenu stupa anonimac koji je apsolutno nebitan na ovoj utakmici. Domaći navijač ulazi na teren i udara pomoćnog suca koji pada na pod te više nije bio u mogućnosti nastaviti dalje suditi. Glavni sudac prekida utakmicu i prolazimo dalje u kupu.

Šteta za ovakav događaj, jer domaćin je bio fer i korektan, kao i sama utakmica koja je bila odlična za sve prisutne. Slavoniji želimo sve najbolje u nadolazećem prvenstvu, a ovakvim ljudima želimo da ne posjećuju nogometne stadione i ne kvare sportski ambijent.”

Iz Slavonije su objavili: “Utakmica je prekinuta zbog nesportskog ponašanja i ulaska u teren od strane jednog domaćeg navijača. Ovim putem NK Slavonija Soljani se ispričava svim gledateljima i ne odobravamo ovakvo ponašanje bilo koga prema službenim osobama.”