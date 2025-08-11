Napustio je Dinamo bez ijednog službenog nastupa, karijeru nastavlja u Španjolskoj

Podijeli :

Guliver Image

Dinamo je prošle sezone u svojim redovima na posudbi imao 21-godišnjeg lijevog bočnog Jana Oliverasa koji je ovog ljeta napustio Maksimir bez ijednog službenog nastupa za klub.

Plavi su Oliverasa mogli otkupiti od Rome za 100 tisuća eura, ali su odustali.

Nakon odlaska s Maksimira, bio je blizu transfera u Saudijsku Arabiju, no Fabrizio Romano sada javlja da karijeru ipak nastavlja u Celti. Roma će zadržati 50 posto od njegova sljedećeg transfera, a 21-godišnjak će prvo igrati za B momčad ekipe La Lige.

Danas ga očekuje liječnički pregled.