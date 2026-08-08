Napadnuti sudac Pejin već sutra se vraća u VAR sobu HNL-a

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Hrvatski nogometni sudac Tihomir Pejin, koji je u petak bio žrtva divljačkog napada pokraj stadiona Gradski vrt u Osijeku, uspješno se oporavlja te je donio odluku da ne traži nikakvu poštedu ili bolovanje.

Podsjetimo, Pejina su napala dvojica maskiranih napadača i udarala ga teleskopskim palicama, no sudac je izbjegao teže ozljede te je ubrzo napustio KBC Osijek.

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Kako se osjeća fizički dobro i psihički spremno, Sudačka organizacija Hrvatskog nogometnog saveza dala mu je punu podršku i potvrdila kako Pejin ostaje u delegaciji za predstojeći vikend, pišu Sportske novosti.

Iz HNS-a su službeno potvrdili kako Pejin po rasporedu u nedjelju preuzima svoju ulogu VAR suca na utakmici 2. kola SuperSport HNL-a između Slaven Belupa i Varaždina u Koprivnici.

Glavni sudac na tom dvoboju bit će Duje Strukan iz Splita, dok će u VAR sobi uz Pejina sjediti i AVAR Ante Čuljak iz Zagreba.

Policijska istraga o motivima i napadačima koji su presreli Pejina u Osijeku još uvijek traje, dok je Savez u službenom priopćenju oštro osudio bilo kakav oblik fizičkog nasilja nad nogometnim dužnosnicima.