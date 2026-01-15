Napadač iz Malija stiže na Maksimir?

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Mladi malijski napadač Adama Coulibaly mogao bi ovoga ljeta napustiti sudanski Al Hilal.

Kako doznaje Africafoot, Dinamo Zagreb, vodeća momčad hrvatskog prvenstva, stupila je u kontakt s vodstvom Al Hilala i poslala početnu ponudu vrijednu oko milijun dolara za dovođenje mladog napadača.

Na Maksimiru su, navodi se, vrlo motivirani da osiguraju dolazak mladog reprezentativca Malija na ljeto te su spremni snažno pritisnuti kako bi realizirali posao.

Coulibaly ima važeći ugovor s Al Hilalom do lipnja 2030. godine.