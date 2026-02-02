Najmlađi debitant u povijesti HNL-a potpisao za Slaven Belupo

Podijeli :

Foto: NK Slaven Belupo

Napadač Marko Dabro postao je novi član Slaven Belupa. U Koprivnicu dolazi bez odštete nakon raskida ugovora s Varaždinom, a s klubom je dogovorio suradnju do kraja lipnja 2027. godine, uz opciju produljenja na dodatnu sezonu. Momčadi se priključio već na današnjem treningu, a igrat će s brojem sedam na dresu.

Dabro je rođen 28. ožujka 1997. u Vinkovcima, a domaćoj nogometnoj javnosti ostao je upamćen kao najmlađi debitant u povijesti HNL-a. Za Cibaliju je nastupio protiv Splita sa svega 16 godina i dva dana, a taj rekord, koji i dalje dijeli, prošle je sezone izjednačio Juraj Frigan iz Gorice.

Njegov talent brzo je privukao pozornost pa je već kao 16-godišnjak ostvario milijunski transfer u Fiorentinu. Iako je u Italiji nastupao za mlađe selekcije, nije se uspio izboriti za mjesto u prvoj momčadi te se nakon tri godine vratio u Cibaliju, gdje je u 61 nastupu zabio deset pogodaka.

Od 2018. započinje razdoblje čestih promjena klubova. Kratko je igrao za Goricu i slovenski Bravo, u kojem je u jednoj polusezoni postigao šest golova, a potom je preselio u BSK iz Bijelog Brda. Upravo ondje je eksplodirao kao napadač – u 53 utakmice zabio je 41 gol te je u sezoni 2020./2021. bio najbolji strijelac prvenstva s čak 30 pogodaka.

Takve igre donijele su mu transfer u Lokomotivu, gdje je u 30 nastupa postigao 14 golova. U travnju 2022. karijeru je nastavio u Kini, u redovima Guoana, gdje je upisao dvadesetak nastupa. Kako se ondje nije najbolje snašao, sljedeće je sezone posuđen latvijskoj Rigi.

Početkom 2024. trajno se vratio u hrvatski nogomet dolaskom u Varaždin, za koji je u 62 utakmice zabio osam golova i upisao tri asistencije, a sada novu priliku traži u dresu Slaven Belupa.