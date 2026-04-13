Najbolji strijelac Hajduka ozlijedio se protiv Gorice: Poznata je i ozbiljnost ozljede

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u nedjelju u 29. kolu SuperSport HNL-a svladao Goricu pogotkom Marka Livaje na samom početku utakmice.

Splićani su tako došli do svoje četvrte uzastopne pobjede, no u toj utakmici bilo je i loših vijesti. Michele Šego, najbolji strijelac Hajduka je nakon 60 minuta igre napustio teren zbog ozljede te ga je morao zamijeniti Ante Rebić.

Navijači Hajduka zabrinuli su se kako bi igrač koji je postigao 11 golova u SHNL-u mogao duže izbivati s terena, no prve informacije donose dobre vijesti.

Šego se već danas vratio u trening te bi trebao biti spreman za gostovanje Hajduka u Koprivnici. Splitski klub će u petak od 17:45 sati igrati protiv Slaven Belupa koji se nada da se može ugurati među prve četiri pozicije koje vode u europska natjecanja.

Hajduk se, s druge strane, nada kako će se možda moći približiti Dinamu kojemu su pobjedom došli na -7. Dinamo zaostalu utakmicu igra protiv Vukovara, a u sljedećem kolu dočekuje Rijeku.