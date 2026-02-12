‘Najbolje bi bilo da Garcia preuzme ulogu sportskog direktora i upravlja klubom’

Podijeli :

Vojko Basic CROPIX via Guliver

Odlazak Gorana Vučevića iz Hajduka ponovno je otvorio neriješena pitanja na Poljudu, sve je analizirao i bivši vratar Bijelih te osvajač Hajdučkog srca iz šampionske sezone Vladimir Balić

Za Dnevnik Nove TV Balić je secirao situaciju i kao ključni razlog Vučevićeva odlaska istaknuo narušen odnos sa trenerom Gonzalom Garcijom.

“Pokazalo se da onaj koji kreira sportsku politiku, nije ju u mogućnosti provoditi na nižoj razini, a to je razina trenera. Tu se poremetio odnos, mislim da Vučević nije taj koji je to trebao riješiti, to je predsjednik Ivan Bilić i tu je u potpunosti zakazao”, tvrdi Balić.

Na Poljudu je Vučević navodno inzistirao da se Livaja uklopi u smanjeni proračun kluba i planove momčadi, dok trener ima drukčiju viziju.

“Ako u sportskoj politici i viziji kluba nema Marka Livaje, on će sigurno tražiti neko svoje mjesto. S obzirom na taj nenormalan odnos u provođenju i kreiranju sportske politike, sad je takva situacija, kakva je, a to sigurno ne bi trebalo biti tako u budućnosti.”

Balić je na kraju bio ironičan…