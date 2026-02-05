Na Rujevicu stigla ponuda iz SAD-a za Fruka, odbijena je

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nakon što ove zime na Rujevicu za Fruka nije stigla zadovoljavajuća ponuda iz Europe, za njega su zainteresirani klubovi iz MLS-a.

Kako doznaju 24sata, Rijeku u svoje redove želi dovesti Dallas za kojeg igra Petar Musa.

Prva ponuda Dallasa za Fruka iznosila je četiri milijuna eura što je Rijeka glatko odbila.

Čelnici Rijeke ne namjeravaju pustiti svoju najveću zvijezdu za manje od osam do devet milijuna eura, no u Teksasu ne paničare, ovih dana na Rujevicu bi opet mogla doći nova, bolja ponuda za najboljeg igrača Rijeke.