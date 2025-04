Mudražija uoči Hajduka: ‘Optimistični smo, neću biti zadovoljan dok ne pobijedim Livaju’

Podijeli :

Instagram/Robert Mudražija

Lokomotiva će se u nedjelju od 18:45 u 29. kolu SHNL-a na Poljudu susresti s liderom prvenstva, a utakmicu je najavio Robert Mudražija.

Najbolji igrač Lokomotive zabio je 13 pogodaka, samo dva manje od najboljeg strijelca HNL-a Marka Livaje.

“Ponosan sam na taj doseg, nisam zamišljao da bih, kao vezni igrač, osam kola prije kraja mogao biti tako blizu vrha u utrci za najboljeg strijelca. Nismo dobro počeli sezonu, sredinom jeseni nisam igrao na nekoliko utakmica, no početkom prosinca sve se okrenulo na najbolji način. Sretan sam zbog toga, ali neću biti posve zadovoljan ne završim li posao do kraja, želim biti najbolji strijelac! Livaja je veliki suparnik, najbolji igrač lige, ali moja je ambicija živa i borit ću se do samoga kraja. Samo da ostanem zdrav“, započeo je Mudražija za SN pa se osvrnuo na činjenicu da su Lokosi u zadnje tri utakmice izvukli samo bod:

“Naravno da nije ugodno, ali vjerujem da ćemo uskoro prebrinuti sve brige oko ostanka. Sad je matematika protiv nas, ali siguran sam da ćemo do kraja pobijediti još nekoliko puta i tako otkloniti sva turobna razmišljanja”.

U nedjelju ih čeka nimalo lak posao:

“Svjesni smo toga, ali puni optimizma iščekujemo dvoboj u Splitu. Vesele nas velike utakmice u sjajnom ambijentu, nadam se da ćemo ponuditi svoje pravo izdanje. Bit će prostora za našu igru, volimo to, Hajduk će se morati otvoriti i tražiti pobjedu, a u tome vidim našu priliku. Zna se kako smo neugodni u protunapadima, pokazali smo to već na Poljudu. Istina, jesenas je Hajduk slavio (2:1), ali dobro smo odigrali. Puni smo optimizma uoči nedjeljnog okršaja i nadamo se povratku u Zagreb sa sva tri boda”, zaključio je Mudražija.