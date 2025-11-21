Mudražija propušta susret s Varaždinom, upitan i Bennacer

Podijeli :

Alen Szabo / GNK Dinamo

Dinamo u subotu od 15 sati dočekuje Varaždin na Maksimiru u 14. kolu HNL-a.

Uoči nastavka prvenstva nije održana press konferencija, već je subotnji susret najavljen videa. Medijima se nije obratio trener Mario Kovačević, nego njegov pomoćnik Sandro Bloudek.

Osim o očekivanjima, osvrnuo se na stanje s ozljedama u momčadi.

“Nažalost, Mudražija je van konkurencije za ovu utakmicu. Osjetio je kvadriceps na zagrijavanju utakmice s Karlovcem. Trebao je početi utakmicu. Ismael Bennacer je upitan za sutra. Vratio se iz reprezentacije i osjeća bol zbog lošeg terena na kojem su igrali. Ako ne bude sto posto zdrav, nećemo s njim riskirati. Svi osim njih dvojice su na raspolaganju”, rekao je Dinamov pomoćni trener.

Podjestimo, Mudražija se ozljedio u susretu Kupa gdje je Dinamo slavio 7:0 protiv Karlovca.